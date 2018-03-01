لجنة الانضباط والأخلاق تصدر 3 قرارات

طلال الغامدي(صدى):

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم ، قرارًا اليوم الخميس ، بإلزام نادي النصر بدفع غرامة مالية تقدر بـ 150 ألف ريال ، لقيام جماهير الفريق بقذف 4 علب مياة ، تسببت 3 منها في إصابة لاعبي النصر ، فيما أصابت واحدة من بينهم لاعبي الباطن ، وذلك خلال المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات كأس الملك .

وألزمت لجنة الانضباط ، نادي الباطن ، بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال ، بعد حصول ثمانية من لاعبي الفريق على 8 بطاقات صفراء ، وذلك خلال مواجهات الفريق أمام النصر ضمن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين .

وفرضت اللجنة عقوبة على مدرب نادي الاتحاد بيدرو رياس ، وألزمته بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال ، لعدم التزامه بارتداء البطاقة التعريفية الصادرة من رابطة دوري المحترفين ، خلال لقاء الفريق أمام الشباب ضمن مسابقات كأس الملك .