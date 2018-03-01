مصرع 7 خبراء متفجرات حوثيين في غارة جوية لطيران التحالف

فهمي محمد(صدى):

دشن طيران التحالف العربي، اليوم الأربعاء، غارة جوية استهدفت مواقع الحوثي الإيرانية، أسفرت عن مصرع 7 من عناصر من المليشيا الإيرانية من بينهم أحد القيادات الميدانية الخبيرة في صناعة الألغام الأرضية والمتفجرات في منطقة كتاف البقع شمالي محافظة صعدة.

وقال أركان حرب لواء الفتح العقيد علي صالح الحميدي، إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت- صباح الأربعاء الماضي- مجموعة من المليشيات الإيرانية أثناء محاولتها زراعة ألغام في جبهة المليل بمديرية كتاف البقع شمالي صعدة.

وأضاف ” الحميدي ” ، أسفرت الغارات عن مصرع 7 من عناصر المليشيات الانقلابية بينهم القيادي الميداني البارز المدعو ” قاسم حسين المزيجي ” ويعد أحد خبراء المليشيات في تصنيع الألغام الأرضية والمتفجرات ومسؤول ومدرب المليشيات في كتاف البقع.

وأوضح ” الحميدي ” ، أن المليشيات الحوثية الإيرانية، تحاول إعاقة تقدم الجيش الوطني من خلال زراعة الألغام، إلا أن الفريق الهندسي التابع لقوات الجيش الوطني وبالتعاون مع التحالف العربي لدعم الشرعية تغلب على هذه المحاولات اليائسة ولن تثنيه الألغام والعبوات عن خططه المرسومة.

وأشار إلى أن طيران التحالف العربي استهدف بحوالي 9 غارات مواقع وتعزيزات للمليشيات الإيرانية في مناطق متفرقة شمالي صعدة وأسفرت عن تدمير آلية قتالية ومقتل جميع من كانوا على متنها من المليشيات.