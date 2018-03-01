صحة عسير تؤكد على جاهزية جميع المستشفيات للتعامل مع الأمطار

أبها(صدى):

قالت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير إن جميع المستشفيات والمراكز الصحية على جاهزية تامة خلال أوقات هطول الأمطار.

وأضاف المتحدث الرسمي بصحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع أن جميع الإدارات المعنية في صحة عسير تتابع على مدار الساعة جاهزية المنشآت الصحية والفرق الطبية في التعامل مع أي طارئ – لا سمح الله – وفق الاختصاص.

وتابع ” آل شايع ” أنه بإمكان المواطنين الاستفادة من الخدمات المتاحة مثل الاتصال على الرقم 937 للحصول على أي استشارة طبية إذا لم يستطيعوا الذهاب للمراكز الصحية كما أنه بإمكانهم استشارة الأطباء عبر الصوت والصورة وذلك باستخدام تطبيق ” صحة ” .