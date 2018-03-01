بالصور.. الهلال الأحمر السعودي ينهي مشاركتها في فعاليات مهرجان الجنادرية

سعيد العجل(صدى):

أنهت هيئة الهلال الأحمر السعودي، مشاركتها في فعاليات مهرجان الجنادرية (32) لعام 1439، وسط إشادة كبيرة من قِبل زوَّار الجنادرية.

وكانت مشاركة ” هيئة الهلال الأحمر ” في المهرجان من خلال الفرق الإسعافية وفرق الاستجابة المتقدمة والمعنية بتقديم الخدمة الإسعافية الطارئة لزوار المهرجان وعبر فرقها التطوعية المنتشره داخل المهرجان .

ووضح المتحدث الرسمي بمنطقة الرياض عبدالله المريبض ان الفرق الاسعافية والتطوعية استجابة وقدمت الخدمة لعدد ٣٠٨٤ حاله خلال ايام المهرجان وتم نقل ٣٤٨ حاله للمنشائات الصحية بينما باقي الحالات اكتفت بالعلاج في الموقع .

اكد المريبض ” ان الهيئة حريصه على المشاركة في جميع الفعاليات والمهرجانات بفرقها الاسعافية والتطوعية واستغلالها كذلك لنشر رسائلها التوعوية والتثقيفيه التي من شأنها رفع مستوى الوعي لدى المجتمع والحد من ازدياد حالات الاصابات والامراض.