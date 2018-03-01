بالفيديو.. مشهد طريف لاحتفال حارس الفتح بهدف فريقه أمام الفيحاء

نواف السالم(صدى):

أعرب حارس مرمى نادي الفتح عبدالله العويشير، عن سعادته بالهدف الثالث لفريقه في مباراة اليوم أمام فريق الفيحاء بطريقة طريفة تدل على لياقته العالية.

وقفز ” العويشير ” من فوق مدرب الفريق فتحي الجبال، من الخلف، في قفزة أكروباتية، تعبر عن لياقة عالية من اللاعب الذي فاجأ المدرب بتلك القفزة الغريبة، احتفالا بهدف فريقه الثالث الذي سجله اللاعب ماجد هزازي، في الدقيقة 55 من المباراة.

وانتهت المباراة المثيرة بفوز الفتح 3-2 بعد أن أفقد لاعب الفيحاء المحترف روني فرنانديز فريقه فرصة التعادل، بإضاعة ركلة جزاء في الدقيقة 89 من المباراة.