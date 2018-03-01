مصري يقتل أمه ويصيب شقيقه الأصغر بسبب المخدرات
ضرب ابن والدته بـ ” بلطة ” ، في قرية مصرية بمحافظة الشرقية، على رأسها، أدت إلى موتها، ثم حاول قتل شقيقه الأصغر انتقامًا منها لرفضها منحه أموالا لشراء مواد مخدرة.
وتلقت الشرطة المصرية، بلاغا من نجار 22 عامًا يقول إنه عقب عودته من عمله لمنزله فوجئ بأمه جثة هامدة ومهشمة الرأس وغارقة في دمائها ووجد شقيقة الأصغر 9 سنوات مصابًا بإصابات خطيرة.
فتوصلت التحريات، إلى أن وراء الواقعة نجلها المبلغ وأنه طلب من أمه نقودا لشراء مواد مخدرة فنهرته فاستشاط غضبا وسارع بالتقاط بلطة وهشم رأسها وعندما شاهد شقيقة الأصغر جريمته خشى افتضاح أمره فشرع في قتله بالبلطة هو الآخر إلا أن القدر أنقذه ويرقد حاليا في حالة سيئة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43258 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7535 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1754 ] نشر منذ 50 دقيقة
حسبي الله و نعم الوكيل💔