مصري يقتل أمه ويصيب شقيقه الأصغر بسبب المخدرات

القاهرة(صدى):

ضرب ابن والدته بـ ” بلطة ” ، في قرية مصرية بمحافظة الشرقية، على رأسها، أدت إلى موتها، ثم حاول قتل شقيقه الأصغر انتقامًا منها لرفضها منحه أموالا لشراء مواد مخدرة.

وتلقت الشرطة المصرية، بلاغا من نجار 22 عامًا يقول إنه عقب عودته من عمله لمنزله فوجئ بأمه جثة هامدة ومهشمة الرأس وغارقة في دمائها ووجد شقيقة الأصغر 9 سنوات مصابًا بإصابات خطيرة.

فتوصلت التحريات، إلى أن وراء الواقعة نجلها المبلغ وأنه طلب من أمه نقودا لشراء مواد مخدرة فنهرته فاستشاط غضبا وسارع بالتقاط بلطة وهشم رأسها وعندما شاهد شقيقة الأصغر جريمته خشى افتضاح أمره فشرع في قتله بالبلطة هو الآخر إلا أن القدر أنقذه ويرقد حاليا في حالة سيئة.