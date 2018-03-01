الأهلي يهزم التعاون بخماسية

ماجد محمد(صدى):

نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره التعاون ، خلال لقاء اليوم الخميس ، والذي أقيم ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة دوري المحترفين ، بخمسة أهداف مقابل هدف .

وسدد هدف الراقي الأول اللاعب مهند عسيري في الدقيقة العاشرة من بداية الشوط الأول ، ليسجل ليوناردو سوزا هدف الفريق الثاني في الدقيقة الـ21 من عمر الشوط الأول ، ويليه هدف عبد الفتاح عسيري في الدقيقة الـ 36 من نفس الشوط .

وخلال الشوط الثاني ، استطاع اللاعب حسين المقهوي أن يسجل هدف الأهلي الرابع في الدقيقة الـ58 من عمر الشوط ، ويليه هدف سلمان المؤشر الخامس للفريق في الدقيقة الـ74 من الشوط الثاني .

وسجل لاعب التعاون عبدالعزيز البيشي ، هدف فريقه الوحيد في الدقيقة الـ 90+3 من نهاية المباراة .