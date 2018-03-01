55 حالة استفادت من مشروع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الخيري

سعيد العجل(صدى):

حققت مبادرة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع التي قدمها سموه الكريم لجمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية ( إيفاء) لرفع المعاناة عن ذوي الإعاقة الحركية التي تخدمهم الجمعية من خلال وحدة الاطراف والجبائر بالجمعية وقد بلغ عدد المستفيدين من مبادرة سموه الكريم 55 فرداً من ذوي الإعاقة الحركية وقد توزعت استفادتهم على النحو التالي :

29حالة تم تركيب اطراف اصطناعية لها متنوعة فوق الركبة وتحت الركبة وعند الحوض ، وعدد 19 حالة تم تزويدهم بسرائر كهربائية ثلاثية الحركات لتخفيف العبء عن اسرهم وعدد 7حالات تم تزويدهم بكراسي كهربائية لمساعدتهم خلال التنقل في حياتهم اليومية .

وحول مبادة سموه افاد الاستاذ سعد بن عبد الله المقبل المدير العام للجمعية بان حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامين ( يحفظهما الله) تقف بكل قوة لدعم الافراد من ذوي الإعاقة على المستويين الحكومي والاهلي حتى أصبحت بفضل الله سبحانه وتعالى تضارع مثيلاتها في أرقى البلدان العالمية ففي كل يوم نرى رصيدا جديدا يضاف لهذه الكيانات التي تخدم ذوي الإعاقة في كل ربوع المملكة ولقد جاءت مبادرة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد لجمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية ( إيفاء) والتي بلغعدد المستفيدين منها سموه 55 مستفيداً حيث تسلمت جميع الحالات الاجهزة التعويضية والوسائل المعينة لها في الحياة بحيث يستطيع أي فرد منهم الاندماج في المجتمع والمساهمة فيه قدر استطاعته فابسم جميع الحالات التي استفادت من مبادرة سموه الكريم ( يحفظه الله) اتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان لسموه على ما قدم من عطاء رافعاً اكف الضراعة لله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده ويمدهما بعونه وتوفيقه وأن يحفظ بلادنا من كل سوء وأن يرد كيد الكائدين عليهم .