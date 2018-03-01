تنظيم ورشة ” الأوقاف العلمية ” بجامعة بيشة الأحد المقبل

أبها(صدى):

تستعد إدارة جامعة بيشة ، لتنظيم ورشة عمل عن إنشاء أوقاف الجامعة يوم الأحد المقبل ، بتنفيذ من قبل وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ، وذلك برعاية مدير الجامعة الدكتور أحمد بن حامد نقادي ، بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والخبراء والمهتمين بالأوقاف العلمية .

وتقوم أهداف ورشة العمل ، على مشاركة أصحاب العلاقة في إنشاء وقف علمي متميز ، وتحديد أهم التوجهات الاستراتيجية لأوقاف جامعة بيشة ، فضلًا عن تحديد أطر تأسيس وإدارة أوقافها .

وتسعى الجامعة من خلال مشروع الوقف العلمي ، إلى أن يحمل أصوله الثابتة والمتغيرة ، وضوابطه الشرعية المعتمدة ، فضلًا عن استثماراته الناجحة ، بما يخدم المجتمع ويعالج مشاكله الاقتصادية والعلمية والاجتماعية والصحية ، ويساهم في تنميته بالتزامن مع رؤية المملكة 2030 .