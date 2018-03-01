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بالفيديو.. تعرف على أسماء أيام الأسبوع عند العرب قديمًا

بالفيديو.. تعرف على أسماء أيام الأسبوع عند العرب قديمًا
نورة الشهري (صدى):

أطلق العرب على أيام الأسبوع منذ القدم، أسماء ربما تكون غريبة ولافتة في عصرنا هذا.

كان يسمى يوم الأحد ” أول ” ، لأنه بداية الأسبوع، وبه يبدأ عد الأيام، أما الإثنين ” أهون ” ، وهو من الشىء المهين أي السهل الخفيف، أما الثلاثاء، يطلق عليه الجبار، والأربعاء ” دبار ” ، والخميس ” مؤنس ” ، والجمعة ” عروبة ” ، والسبت ” شيار ” من ” شرت ” .

 

 

 


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