ختام الدورة القانونية في قسم الدراسات بجامعة البترول

نايف السالم(صدى):

اختتمت مساء اليوم الخميس، الدورة القانونية؛ التي ينظمها قسم الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، بالتعاون مع الجمعية الفقهية بالمنطقة الشرقية.

وجاء ذلك بحضور عضو هيئة كبار العلماء معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل خنين، وذلك في مقر الجامعة بالظهران.

وتضمنت الدورة على الأسس التي تبنى عليها صياغة الدعوى القضائية وضوابط صياغة الدعوى وجوابها ودفوعها وضوابط الصياغة المتعلقة بالموضوع وضوابط صياغة الدعوى المتعلقة بالسبك وعيوب صياغة الدعوى وما في حكمها والتأهيل للصياغة ووسائل تنمية إتقان الصياغة ومراحل الصياغة.