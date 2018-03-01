مدني الرياض: جميع الطرق سالكة ولا يوجد ضرر من الأمطار
أكد الرائد محمد الحمادي متحدث الدفاع المدني بالرياض ، إن الحالة الجوية بالمنطقة جيدة ، والأحياء في وضع ممتاز بعد الأمطار التي هطلت مساء اليوم الخميس على منطقة الرياض .
وأشار ” الحمادي ” ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” ياهلا ” ، إلى أن هناك بعض الأحياء التي تجمعت فيها المياه وعطلت بعض الطرق ، إلا أن الأمانة تتعاون مع الجهات المعنية لمعالجتها على الفور في دقائق معدودة ، لافتًا إلى أن الطرق أصبحت جميعها سالكة الآن .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43251 ] نشر منذ 33 دقيقة
الحمد لله ..
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1089 ] نشر منذ 24 دقيقة
الحمد لله.
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 399 ] نشر منذ 22 دقيقة
نفق الملك فهد مع خريص غرق السيارات اللي بالنفق اختفت المويه اعلى منها وبعضها انقلبت بسبب قوة دفع المياه وانت تقول الطرق سالكه تحسب نفسك لحالك عايش بالرياض
ترى نشوف ما احنا عميان