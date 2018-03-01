مدني الرياض: جميع الطرق سالكة ولا يوجد ضرر من الأمطار

عادل الحربي (صدى):

أكد الرائد محمد الحمادي متحدث الدفاع المدني بالرياض ، إن الحالة الجوية بالمنطقة جيدة ، والأحياء في وضع ممتاز بعد الأمطار التي هطلت مساء اليوم الخميس على منطقة الرياض .

وأشار ” الحمادي ” ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” ياهلا ” ، إلى أن هناك بعض الأحياء التي تجمعت فيها المياه وعطلت بعض الطرق ، إلا أن الأمانة تتعاون مع الجهات المعنية لمعالجتها على الفور في دقائق معدودة ، لافتًا إلى أن الطرق أصبحت جميعها سالكة الآن .