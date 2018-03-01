” تعليم عسير ” : هناك ضوابط لتعليق الدراسة بالمنطقة

أبها(صدى):

أكد محمد الفيفي المتحدث الرسمي لإدارة التعليم في عسير ، إن الأجواء الممطرة لم تسجل ما يكدر الصفو ، حيث أن الأمطار تمثل خير وبركة ، وهطولها كان بناءاً على تنبيه الأرصاد الجوية .

وحول مقطع الفيديو المتداول لغرق بعض الأحياء ، أشار ” الفيفي ” ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” ياهلا ” ، مساء اليوم الخميس ، إلى انه ربما عانت بعض الأحياء من تصريف السيول وهو ما تسبب في تجمعها بهذا الشكل ، ولكن الدفاع المدني والأمانة والمرور قاموا بدورهم على أكمل وجه في تخطي أخطار هذا الأمر .

وأوضح متحدث التعليم بعسير ، أن تعليق الدراسة لم يتم وفقًا لتنبيهات هيئة الأرصاد ، لافتًا إلى أن هناك ضوابط محددة يتم على أساسها التعليق ، ومنها التنبيه المتقدم وهو ما لم تقم هيئة الأرصاد بإصداره ، حيث أنها أعلنت عن تنبيه فقط ولم يكن متقدمًا .

ولفت محمد الفيفي ، إلى أن المسؤولية تقع على الجميع فيما يتعلق بالطلاب الذين عادوا من مدارسهم في ظل هذه الأمظار الغزيرة التي ملأت شوارع بعض الأحياء ، مؤكدًا أن التحقيق يجري في الوقت الراهن مع قائدي هذه المدارس لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

وأضاف ” الفيفي ” ، أن قرار تعليق الدراسة ، يصدر بناءاً على لجنة طوارئ يتم تشكيلها لتتواصل مع الجهات المعنية ، وتحديد الحالة ، وإشعار التعليق في حال استدعى الأمر ذلك .