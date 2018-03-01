بالفيديو.. غرق أحد السيارات في الرياض

عادل الحربي (صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر سيول تغمر تقاطع خريص مع طريق الملك فهد باتجاه الشرق.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثق بواسطة أحد مستخدمي الطريق، أن المياه تغمر تقاطع خريص مع طريق الملك فهد باتجاه الشرق، كما أبان المقطع غرق أحد السيارات على جانبي الطريق.

وكان مركز النظام الآلي للإنذار المبكر، أكد على استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ، مصحوبة بزخات من البرد ، ورياح نشطة ، على منطقة الرياض تمتد إلى العاصمة والخرج .