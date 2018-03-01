الحوثيون يختطفون ثلاثة قضاة باليمن
قالت مصادر إعلامية في العاصمة اليمنية صنعاء إن مليشيا الحوثي الإيرانية اختطفت ثلاثة قضاة، بعد الاعتداء عليهم بالضرب في العاصمة اليمنية صنعاء.
وأضافت المصادر أن مليشيات الحوثي الإيرانية اختطفت القاضي ” رمزي الشوافي ” ، رئيس نيابة الأموال العامة الثانية لمكافحة الفساد، والقاضي حميد حبيش، وكيل نيابة المخالفات، والقاضي عبدالله مكرح عضو النيابة العامة.
وأكدت المصادر أن اعتداء ميليشيات الحوثي الإيرانية على القضاة جاء ” أثناء توجههم إلى عدن لترتيب سفر القاضي حميد حبيش، الذي يعاني من مرض السرطان، وحالته حرجه، ولديه عودة إلى القاهرة، لاستكمال العلاج الكيماوي الغير متوفر بصنعاء.
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