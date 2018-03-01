الحوثيون يختطفون ثلاثة قضاة باليمن

فهمي محمد(صدى):

قالت مصادر إعلامية في العاصمة اليمنية صنعاء إن مليشيا الحوثي الإيرانية اختطفت ثلاثة قضاة، بعد الاعتداء عليهم بالضرب في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضافت المصادر أن مليشيات الحوثي الإيرانية اختطفت القاضي ” رمزي الشوافي ” ، رئيس نيابة الأموال العامة الثانية لمكافحة الفساد، والقاضي حميد حبيش، وكيل نيابة المخالفات، والقاضي عبدالله مكرح عضو النيابة العامة.

وأكدت المصادر أن اعتداء ميليشيات الحوثي الإيرانية على القضاة جاء ” أثناء توجههم إلى عدن لترتيب سفر القاضي حميد حبيش، الذي يعاني من مرض السرطان، وحالته حرجه، ولديه عودة إلى القاهرة، لاستكمال العلاج الكيماوي الغير متوفر بصنعاء.