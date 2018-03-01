” داعش ” يعدم مدنيًا في مخيم اليرموك

دمشق(صدى):

قالت مصادر إعلامية إن تنظيم داعش الإرهابي أعدم شخصًا في مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق، وذلك بتهمة التجسس لصالح هيئة تحرير الشام في مخيم اليرموك، حيث جرى إعدامه أمام تجمهر من المدنيين.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس عن سقوط المزيد من القذائف على أماكن في ضواحي العاصمة دمشق، حيث سقطت 5 قذائف على أماكن في مدينة جرمانا، ما أسفر عن إصابة امرأة بجراح، فيما ارتفع إلى 25 عدد القذائف التي سقطت منذ صباح اليوم على مناطق في ضاحية الأسد، دون أنباء عن خسائر بشرية.