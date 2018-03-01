وظائف شاغرة في جامعة الملك فيصل

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك فيصل، ممثلة في عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس، للمواطنين من الجنسين، عن مسابقة مفتوحة، للتقدم لعدد من الوظائف الشاغرة.

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور عبدالله بن حمود النفيعي، أن التقديم سيكون إلكترونياً اعتبارًا من يوم 17-6-1439هـ حتى 23-6-1439هـ.

ودعا ” النفيعي ” ، جميع المتقدمين للاطلاع على الشروط والتعليمات المعلنة قبل تقديم الطلب إلكترونيًّا.

وأشار إلى أن الخبرة والاشتراطات الأخرى ستكون حسب ما هو محدد بدليل التصنيف: الخبرة في القطاع الخاص تعادل كل 4 سنوات مرتبة بحد أقصى ثلاث مراتب بعد المؤهل حسب ما هو محدد بدليل التصنيف، وفيما يخص منسوبي الجامعة أو من لهم سابق خدمة، فسيتم تطبيق الضوابط والشروط الواردة في دليل تصنيف الوظائف.

يذكر أن جميع المستندات المطلوبة لابد من إرفاقها مع طلب التقديم الكترونياً حيث لن يتم استقبال أي طلبات ورقية، وعلى جميع المتقدمين متابعة تقديم الطلب لمعرفة النتائج أولاً بأول.