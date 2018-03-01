الكويت: الإنتربول الدولي يضبط المتهمَين بقتل العاملة الفلبينية
تمكنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية- الإنتربول-، من إلقاء القبض على المتهمين بقتل عاملة فلبينية ووضع جثتها في ” الفريزر ” ، في الجريمة التي اكتشفتها السلطات الكويتية قبل أسابيع.
من جانبه قال مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون القنصلية سامي الحمد، إن الانتربول الدولي أبلغ الخارجية الكويتية أنه نجح في القبض على المتهمين بقتل العاملة الفلبينية ووضع جثتها في الفريزر في الجريمة التي شهدتها الكويت الشهر الماضي.
وأوضح ” الحمد ” ، ان تم ابلغهم أن عملية اجراء القبض تمت من قبل السلطات اللبنانية المختصة، مبينا أن السلطات المعنية في دولة الكويت قامت على الفور بتسليم ملف طلب الاسترداد للمتهمين المقبوض عليهما وهما الزوج لبناني الجنسية وزوجته التي تحمل الجنسية السورية.
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يذكر أنه في فبراير الماضي، تم الإعلان عن العثور على جثة عاملة فلبينية داخل براد ” فريزر ” في إحدى شقق منطقة السالمية الكويتية، فيما أثبتت التحريات أن الشقة كانت مستأجرة من قبل شخص لبناني الجنسية وزوجته التي تحمل الجنسية السورية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43251 ] نشر منذ 1 ساعة
خيبوا تعبهما ,,
,, السيف الاملح ينتظر ,,
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3404 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يظهر الحق ولو بعد حين …. الحمدلله
..ااالسحاب💭💭.[ عدد التعليقات: 2648 ] نشر منذ 56 دقيقة
سلموهم للفلبين..الريئس والشعب حاقدين عليهما والله ليقطعونهم تقطيع قبل المحاكمه…بس المشكله لازم تتحاكم في بلد الجريمه…