4 شركات محلية تتحالف لبناء وتطوير السفن العسكرية

سعيد العجل(صدى):

أعلنت أربع شركات محلية عن بناء تحالف لبناء وتطوير السفن العسكرية، شملت شركة الزامل لبناء وصيانة السفن، الشركة السعودية للتنمية والإستثمار التقني ” تقنية ” ، الشركة السعودية للإلكترونيات الدفاعية ” سادك ” ، و شركة الإلكترونيات المتقدمة ” AEC ” .

وجاء هذا التحالف بالتعاون مع أكثر من 25 مصنع سعودي، و 12 مورد خدمات سعودية، إضافة إلى 10 وكلاء محليين لمعدات بحرية، وذلك لتوطين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي في تصنيع السفن.

وجرى ذلك التحالف ضمن معرض ” أفـد 2018 ” الذي يدعم الصناعة المحلية وتطويرها بما يتوافق مـع معايير الجــودة والمواصفات العالميــة، والإسـهام فــي نقـل وتــوطين صناعة المــواد التكميليــة مــن خـــلال الشراكة مــع الشركات العالميــة، إضافة إلى تــدوير المــوارد الماليــة وتشجيع برامج السعودة وجلب رأس المال الأجنبي للسوق المحلي، وتوعية المجتمـع الوطني وكسـب ثقته بالمنتج المحلي، وإيجــاد علاقــة استراتيجية طويلــة المدى مع القطـاع الخاص في مجال التصنيع المحلي بمشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.