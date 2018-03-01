” السعودية للكهرباء ” تؤكد التزامها بالاهتمام بالكوادر الوطنية والاستثمار فيهم

سعيد العجل(صدى):

أكدت الشركة السعودية للكهرباء التزامها بحفظ حقوق جميع منسوبيها، والمحافظة على الكوادر الوطنية بما يخدم المملكة وبما يحقق تطلعات موظفيها.

وبينت ” السعودية للكهرباء ” في ردها على الفيديو المتداول بشأن فصل 40 موظفاً في مدينة مكة المكرمة، أنه تم التعاقد مع عدد من الموظفين بموجب عقود ” محددة المدة ” ، وتُجدد حسب الحاجة للعمل.

وأوضحت ” الشركة ” أنه تم إشعارهم بانتهاء مدة العقد وعدم التجديد، وذلك لعدم الحاجة في الوقت الراهن، مشددةً أنه لا صحة لوجود عقود وصلت مدتها إلى 4 أعوام.

يذكر أن ” السعودية للكهرباء ” وصل نسبة السعودة فيها إلى أكثر من 90%، وذلك في دلالة بتأكيد العمل والتطوير للكوادر الوطنية، وتحقيق تطلعاتهم في خدمة الطاقة الكهربائية.