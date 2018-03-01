الحوثيون يبتكرون حيلًا جديدة لتزويد العناصر بالمؤن الغذائية

فهمي محمد(صدى):

استخدمت ميليشيات الحوثي حيل جديدة ، لتزويد عناصرها المحاصرين بالمؤن الغذائية ، وذلك من خلال القذائف الخالية من المواد المتفجرة .

ويأتي ذلك ، بعدما حققت قوات الجيش اليمني خلال الفترة الماضية ، نجاحات ملحوظة في دحر عناصر الحوثي ، بعد محاولاتهم فك الحصار عن عناصرهم المحاصرين في بعض مواقع ميدي ، فضلًا عن استمرار قوات الجيش والتحالف العربي في قتل العشرات من بينهم يوميًا في مختلف المناطق .