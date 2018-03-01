نائب أمير حائل يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه

علي العنزي(صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبًا لأمير منطقة حائل.

وعبر الأمير فيصل، عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، سائلاً الله العلي القدير أن يوفقه لكل ما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن، وتسخير الإمكانيات والقدرات لخدمة أهالي منطقة حائل كافة، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل.

ونوه الأمير فيصل، بالتوجيهات الكريمة من القيادة الحكيمة، للمسؤولين كافة بالعمل المتواصل لتطوير منظومة العمل الحكومي وتحسين أداء الأجهزة العامة بما فيها إمارات المناطق بهدف توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتسهيل الإجراءات العامة للمواطن، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأعرب سموه في ختام تصريحه بالشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، على دعمه الكبير والمتواصل له أثناء عمله في وزارة الداخلية، مثمنًا لسموه ولمنسوبي الوزارة كافة، الجهود الجليلة في خدمة الوطن والمواطنين وحماية أمن ومقدرات المملكة.