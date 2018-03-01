ولي العهد يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخة الجازي الصباح

نايف السالم(صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخة الجازي الأحمد الجابر الصباح.

وقال سمو ولي العهد : تلقيت نبأ وفاة الشيخة الجازي الأحمد الجابر الصباح – رحمها الله – وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.