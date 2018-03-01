بالصور.. محافظ جدة يرعى فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

سعيد العجل(صدى):

رعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة اليوم حفل الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة باليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠١٨م تحت شعار ” المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة ” ، وحضر الحفل عدد كبير من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والأهلية .

وخلال الحفل دشن سمو المحافظ المعرض المصاحب لفعاليات الحفل، واطلع على ما يحتويه من أحدث أدوات السلامة والوسائل التوعوية وطرق الوقاية في المؤسسات التعليمية.

من جانبه سعادة مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد دكتور طلال بن إبراهيم بديوي حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين على كل ما من شأنه تحقيق السلامة للمواطن أينما كانوا في مختلف المجالات، خاصة لأبنائنا الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليم، مشيراً إلى أهمية دور جهاز الدفاع المدني وما يؤديه من مهام وواجبات لإيصال رسالة ثقافة السلامة، وتوضيح المخاطر التي تؤثر على السلامة العامة.

وفي ختام الحفل كرم محافظ جدة الجهات المشاركة ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص، كما تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة من سعادة مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة.

