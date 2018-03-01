ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

نايف السالم(صدى):

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مساء اليوم، في قصر اليمامة بالرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها العرض المقدم من وزارة العدل في شأن التحول الرقمي في محاكم التنفيذ.

كما ناقش المجلس العرض من شركة السوق المالية ” تداول ” حول تطورات السوق المالية السعودية، وأبرز التحديات والإنجازات، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.