فيلايني يرفض تجديد عقدة مع مانشستر يونايتد

نواف السالم(صدى):

رفض اللاعب البلجيكي مروان فيلايني تجديد عقده مع نادي مانشستر يونايتد والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وقرر الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر.

وكشف فيلايني عن وجود العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد معه في حال قرر ترك مانشستر يونايتد مثل روما الإيطالي ويوفنتوس الإيطالي وإنتر ميلان ونادي بيشكتاش وجالطة سراي في تركيا.

ورفض مروان فيلايني في الفترة الماضية تجديد عقده لمدة عام مع مانشستر يونايتد مفضلًا الرحيل لخوض تجربة احترافية جديدة في دوري آخر.

ويذكر أن فيلايني انضم إلى مانشستر يونايتد في عام 2013 قادمًا من نادي إيفرتون الإنجليزي ونجح في الفوز بلقب الدوري الأوروبي ولقب الدرع الخيرية مع الشياطين الحمر خلال الفترة الأخيرة.