التشكيل النهائي للأهلي والتعاون في لقاء اليوم

ماجد محمد(صدى):

انتهت إدارة فريقي الأهلي والتعاون ، من تحديد التشكيل النهائي للاعبين المشاركين أساسيًا ، والمنضمين إلى مقاعد البدلاء ، خلال لقاء اليوم الخميس ، ضمن مواجهات الجولة الـ23 من بطولة دوري المحترفين .

وينضم لقائمة الأهلي الأساسية ، حارس المرمى محمد العويس ، واللاعبين مارك ميليغان ، وحسين المقهوي ، ومهند عسيري ، وفيتفاتزيديس ، محمد أمين بن عمر ، ومعتز هوساوي ، وحمدان الشمراني ، وليوناردو سوزا ، وأمير كردي ، وعبدالفتاح عسيري .

ويشارك في قائمة الاحتياط ، حارس المرمى ياسر المسيليم ، واللاعبين سلمان المؤشر وتيسير الجاسم ، وصالح العمري ، وعقيل الصحبي ، وعبدالله مجرشي ، ومؤمن زكريا ، وعمر السومة .

وتشتمل القائمة الأساسية للتعاون ، على حارس المرمى عصام الحضري ، واللاعبين ريكاردو ماتشادو ، وريان الموسى ، وعبدالمجيد الرويلي ، وإبراهيم الزبيدي ، وسيدريك أميسي ، ومد الله العليان ، وسعيد الدوسري ، وعماد متعب ، وجفين البيشي ، وعبد المجيد السواط .

ويشارك من البدلاء ، حارس المرمى سلطان الغامدي ، واللاعبين أدريان بوبا ، وعبدالعزيز البيشي ، وعبدالله حايف الشمري ، ونايف موسى ، وعبدالفتاح آدم ، وفيصل الخراع ، وعبدالرحمن خير الله ، وإيراهيم البركة .