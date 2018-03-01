فضائح التحرش تهز البرلمان الروسي

موسكو(صدى):

كشفت صحفيات روسيات، عن تحرش نوابًا في مجلس الدوما الروسي وموظفين جنسيا، وذلك عقب نحو خمسة أشهر من فضيحة هزت أمريكا، وكان بطلها المنتج الهوليوودي هارفي واينستين الذي تتهمه أكثر من مئة امرأة بالتحرش، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي.

وفي خطوة غير مسبوقة اتهمت 3 صحفيات يغطين نشاط مجلس الدوما الروسي، النائب ليونيد سلوتكسي بالتحرش، علما بأنه يترأس لجنة الشؤون الدولية.

ونقلت قناة ” دوزد ” ، المعارضة، في 22فبراير، عن صحفية لم تكشف هويتها أن سلوتسكي 50 عامًا، تحرش بها في 2017.

وروت صحفية أخرى لم تشأ كشف هويتها أيضًا أن سلوتكسي الذي كان ضيف مقابلة تلفزيونية حاول ” تقبيلها على شفتيها، وملامسة جسدها ” ، فيما كشفت الصحفية إيكاترينا كوتريكادزة، نائبة رئيس قناة ” آر. تي. في. آي ” الروسية المستقلة أنها تعرضت بدورها للتحرش من سلوتسكي.

وقالت عبر القناة، ” بدأ بملامستي، وحاول تقبيلي..صددته وهربت ” ، مضيفة أن هذه الوقائع حصلت في 2011 حين كانت في عامها السادس والعشرين، فيما كشفت صحفيتان أخريان وقائع مماثلة.

وعلى صفحته على فيسبوك، ندّد النائب بما اعتبره ” استفزازًا حقيرًا يهدف إلى تشويه سمعته ” .