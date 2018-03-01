بالصور.. الثلوج تغطي جبال وطرقات محافظة القرى بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

اكتست جبال وطرقات عدة من محافظة القرى بمنطقة الباحة باللون الأبيض بعد سقوط كميات من البرد والثلوج، كما شهدت هطول أمطار عزيزة ولله الحمد سالت على أثرها بعض الأودية، وذلك على الطريق العام بمفرق بيدة والقرى المجاورة لها.

وجذبت تلك الأجواء التي جاءت بفضل الله تعالى الكثير من الأهالي ومرتادي الطريق إلى الخروج والتوقف لقضاء أوقات ممتعة أمتزجة بالأجواء اللطيفة المعتدلة البرودة، فيما عمد بعض الاطفال والشباب إلى قضاء أوقات من المرح في سفوح الجبال وجنبات الطرق المغطاة بالثلوج.

وحرصت الجهات الأمنية من الدفاع المدني والدوريات بالتواجد لتنظم حركة السير ومتابعة الحالة الأمنية التي كانت آمنة ولله الحمد.

