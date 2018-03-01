خادم الحرمين يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخة الجازي الصباح

نايف السالم(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخة الجازي الأحمد الجابر الصباح.

وقال الملك المفدى: علمنا بنبأ وفاة الشيخة الجازي الأحمد الجابر الصباح – رحمها الله -، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة وللشعب الكويتي الشقيق، بأحر التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون.