الفتح يهزم الفيحاء بثلاثية

ماجد محمد(صدى):

انتهت مباراة الفتح والفيحاء ، التي أقيمت مساء اليوم الخميس ، ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة دوري المحترفين ، بفوز الفتح على الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

وافتتح نواف الصبحي تسجيل الأهداف لصالح الفيحاء ، في الدقيقة الثانية من بداية المباراة ، ليسجل هدف الفريق الثاني اللاعب جوناثان جوميز في الدقيقة الـ61 من عمر الشوط الثاني .

وسدد هدف الفتح الأول اللاعب جواو بيدرو في الدقيقة الـ18 من بداية الشوط الأول ، ليسجل الهدف الثاني لاعب الفيحاء نواف الصبحي في الدقيقة الـ 38 عن طريق الخطأ في مرماه ، وسجل هدف الفوز الثالث لاعب الفتح ماجد الهزازي في الدقيقة الـ 55 من ضربة جزاء .