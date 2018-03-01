بالفيديو.. ضبط 2500 سلعة مغشوشة من أدوات التجميل بمتجر إلكتروني

عادل الحربي (صدى):

تمكنت فرق الرقابة بوزراة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، من مداهمة مستودعا لمتجر إلكتروني شهير.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه تم ضبط 2500 سلعة مغشوشة ومقلدة من أدوات التجميل والزيوت والاستشوارات وملحقاتها.