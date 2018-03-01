بالفيديو.. ضبط 2500 سلعة مغشوشة من أدوات التجميل بمتجر إلكتروني
تمكنت فرق الرقابة بوزراة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، من مداهمة مستودعا لمتجر إلكتروني شهير.
وأضافت الوزارة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه تم ضبط 2500 سلعة مغشوشة ومقلدة من أدوات التجميل والزيوت والاستشوارات وملحقاتها.
رجال الرقابة قبل قليل يداهمون مستودعا لمتجر إلكتروني شهير ويضبطون 2500 سلعة مغشوشة ومقلدة من أدوات التجميل والزيوت والاستشوارات وملحقاتها pic.twitter.com/17XpouZSDK
— وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) ١ مارس، ٢٠١٨
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