زيارة وفد من الجمارك للهيئة الملكية بالجبيل

نايف السالم(صدى):

توجه وفد من الجمارك إلى الهيئة الملكية بالجبيل ، اليوم الخميس ، حيث تم استقبالهم بمركز الزوار في مدينة الجبيل الصناعية من قبل عدد من المسؤولين في قطاع الشؤون الفنية ، وقطاع التشغيل والصيانة بالهيئة ، ليستفيدوا من الخبرات المتميزة التي تمتلكها ، في مجال إدارة المرافق والمشاريع الهندسية .

وأشار مستشار المشرف العام على الشؤون الهندسية والصيانة والتشغيل بالجمارك ماهر بن عبدالله القثمي ، إلى أن الهدف من هذه الزيارة هو الاستفادة من الخبرات السابقة التي قامت بها الهيئة الملكية وما وصلت إليه من تقدم وتطور كواجهة للمملكة ، حيث أحيلت للجمارك مسألة تطوير المنافذ البرية وهي عدد من الكيلومترات الكبيرة ، وهم الآن بصدد تطوير جميع المنافذ .

وقام الوفد بعد ذلك ، بالتجول في أجنحة مركز الزوار ، والاطلاع من خلالها على أبرز عوامل النجاح في مشاريع الهيئة الملكية ، وأبرز مقومات النجاح في مدينة الجبيل الصناعية كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية ، وتنوع الصناعات الموجودة فيها ، والبنية التحتية المتميزة، والرائدة ، فضلًا عن توزيع الأحياء السكنية بالمدينة ، مدعمة بأرقام وحقائق تبرز مكتسبات مدينة الجبيل الصناعية ومنجزاتها الضخمة .

وقدم المسؤولون عن استقبال الوفد بالهيئة الملكية ، عرضًا وثائقيًا أمام الزوار ، يروي قصة الجبيل الصناعية والهيئة الملكية بالمنطقة ، وما قدمته من جهود كبيرة في بناء المدينة .

ومن ثم عقد المسؤولون في قطاعي الشؤون الفنية والتشغيل والصيانة ، اجتماعًا مع الوفد الزائر ، ناقشوا خلاله المواصفات الفنية للمرافق ، وآلية تأهيل المقاولين ، ونظام إدارة المرافق ، ومعايير الأداء لإدارة المرافق ، بالإضافة إلى غرفة التحكم في إدارة المرافق ، وأبرز الدورات الفنية ، وتطوير بيئة العمل ، واعتماد المواد ، والطاقة البديلة ، والهندسة القيمة ، والتقارير، ونظام المستودعات ، ونظام التشفير للمرافق ، والهيكل التنظيمي لإدارة المرافق وإدارة المشاريع للمرافق ، ومعايير الصحة والسلامة في العمل ، فضلًا عن الوصف الوظيفي للطاقم الفني في إدارة المرافق ، والإجراءات القياسية لإدارة المرافق ، وإدارة السكن .