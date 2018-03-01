بالفيديو.. مواطن يُحذر من أسطوانات الغاز الجديدة

عادل الحربي(صدى):

تداول نشطاء مواقع الواصل الاجتماعي، فيديو لمواطن يحذَّر من أسطوانات الغاز الجديدة المنتشرة حالياً؛ إذ إن إحداهما كادت أن تتسبب في كارثة بمنزله بعدما انفجر “ الأمان ” فيها.

وأوضح المواطن، أنه للمرة الثانية انفجر “ الأمان ” في أسطوانة الغاز بعدما قام بفتحها، مطالباً شركة الغاز بإيجاد حل لهذه المشكلة الكارثية.

