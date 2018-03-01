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بالفيديو.. مواطن يُحذر من أسطوانات الغاز الجديدة

بالفيديو.. مواطن يُحذر من أسطوانات الغاز الجديدة
عادل الحربي(صدى):

تداول نشطاء مواقع الواصل الاجتماعي، فيديو لمواطن يحذَّر من أسطوانات الغاز الجديدة المنتشرة حالياً؛ إذ إن إحداهما كادت أن تتسبب في كارثة بمنزله بعدما انفجر “ الأمان ” فيها.

وأوضح المواطن، أنه للمرة الثانية انفجر “ الأمان ” في أسطوانة الغاز بعدما قام بفتحها، مطالباً شركة الغاز بإيجاد حل لهذه المشكلة الكارثية.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 43251 ] نشر منذ 2 ساعتين

اغلله يكفينا شر المخاطر .. آمين ,,

,, جزاك الله خير الجزى على التنبيه ,,

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين

والله فعلا انا اعاني منها تعبت منها
ياليت شركة الغاز تشوف حل

[ عدد التعليقات: 2195 ] نشر منذ 1 ساعة

النوع الاول افضل تتقفل يدويا
اما هذي فلا وبالنسبة لهم سهل تعبيتها

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