بالفيديو.. مواطن يُحذر من أسطوانات الغاز الجديدة
تداول نشطاء مواقع الواصل الاجتماعي، فيديو لمواطن يحذَّر من أسطوانات الغاز الجديدة المنتشرة حالياً؛ إذ إن إحداهما كادت أن تتسبب في كارثة بمنزله بعدما انفجر “ الأمان ” فيها.
وأوضح المواطن، أنه للمرة الثانية انفجر “ الأمان ” في أسطوانة الغاز بعدما قام بفتحها، مطالباً شركة الغاز بإيجاد حل لهذه المشكلة الكارثية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43251 ] نشر منذ 2 ساعتين
اغلله يكفينا شر المخاطر .. آمين ,,
,, جزاك الله خير الجزى على التنبيه ,,
ابو تركي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله فعلا انا اعاني منها تعبت منها
ياليت شركة الغاز تشوف حل
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2195 ] نشر منذ 1 ساعة
النوع الاول افضل تتقفل يدويا
اما هذي فلا وبالنسبة لهم سهل تعبيتها