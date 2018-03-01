الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من قبضة الانقلابيين بالبيضاء

فهمي محمد(صدى):

حرر الجيش اليمني، اليوم الخميس، مواقع جديدة تسيطر عليها مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله، إن الجيش والمقاومة الشعبية تمكنوا من تحرير مواقع جبل الحمراء شمال وشمال غربي منطقة اعشار والتباب المجاورة لها وجبل وشعب صوران الواقع جنوب غرب أعشار.

وأشار المصدر إلى أن المعارك أسفرت عن مصرع 18 مسلحًا حوثيًا وإصابة وأسر آخرين، فيما قتل ثلاثة من أفراد الجيش اليمني والمقاومة وأصيب 14 آخرين بجروح.