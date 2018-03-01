عودة استيراد لحوم الأبقار الأمريكية بعد توقف 5 سنوات

عادل الحربي (صدى):

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بمكتب الشؤون الزراعية ، على انتهاء حظر استيراد لحوم الأبقار بالمملكة ، بعد انقطاع استمر لأكثر من 5 سنوات .

وأعلنت أمريكا عن قرار رفع الحظر ، بواسطة بعثتها الدبلوماسية في المملكة ، وذلك خلال الحفل الذي أقيم صباح اليوم الخميس بالرياض ، بحضور القائم بالأعمال كريستوفر هنزيل ، وبمشاركة رئيس جمعية الطهاة العالميين توماس غوغلر ، فضلًا عن حضور مندوبي شركات الأغذية والفنادق السكنية ، إلى جانب الوسائل الإعلامية المختلفة .

ومن جانبه ، أكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية كريستوفر هنزيل ، إن التشريعات الأمريكية راعت مسائل الذبح الحلال ، لافتًا إلى شعوره بالفخر بعد عودة تصديرها إلى المملكة ، التي انضمت إلى 110 دول تستورد لحوم البقر الأمريكي ذو الجودة العالية .

وأوضح ” هنزيل ” ، أن صادرات اللحوم الأمريكية للمملكة ، محدودة في الوقت الحالي ، معربًا عن تفاؤله بنموها خلال الفترة المقبلة .

يذكر أن هيئة الغذاء والدواء ، قد أعلنت فرضها الحظر المؤقت على استيراد لحوم البقر ومنتجات اللحوم الأمريكية منذ 2012 ، بعد اكتشاف مرض جنون البقر بكاليفورنيا ، إلا أن المفاوضات انتهت بإلغاء الحظر في النهاية .