بالصور.. جامعة الملك خالد تقييم محاضرات توعوية في بللسمر وتنومة

سعيد العجل(صدى):

ضمن فعاليات البرنامج الصحي والتوعوي والتثقيفي السادس أقامت جامعة الملك خالد صباح هذا اليوم عدة محاضرات توعوية في كل من مركز بللسمر ومحافظة تنومة حيث ألقى الشيخ الدكتور فهد ال مالح محاضرة في مجمع تحفيظ القران الكريم ببللسمر تحت عنوان ” التنافس المطلوب ” متحدثا عن أهمية التنافس الشريف في أمور الحياة ومنها الدراسة وتأكيد مبادئ إسلامنا الحنيف على التنافس الشريف في أمور الخير .

وكان في استقبال الدكتور والوفد المرافق له قائد المدرسة ووكلاؤه حيث قاموا بالترحيب بهذه المبادرة من جامعة الملك خالد مقدمين شكرهم الجزيل لمعالي مدير جامعة الملك خالد الاستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي على دعمه اللامحدود لمثل هذه الفعاليات التي تهم المجتمع وتسعى لتثقيفه وتوعيته وحمايته .

عقب ذلك زار الدكتور فهد ال مالح مركز الدفاع المدني ببللسمر, و كان في مقدمة استقباله المقدم علي بن خلوفه الاحمري مدير المركز وكافة منسوبي إدارة الدفاع المدني الذين رحبوا أيضا بتلك الزيارة معبرين عن شكرهم وإمتنانهم لجامعة الملك خالد التي تسعى لزيارة وخدمة كافة أفراد المجتمع من أفراد وجهات حكومية وغيرها , ثم ألقى الدكتور فهد كلمة بعنوان ” الوصية بالتقوى ” تحدث عن أهمية التقوى وأهمية مصاحبة المرء للأتقياء ومجانبة أهل الشرور دوما .

وفي محافظة تنومة وبالتزامن مع المحاضرات المقامة بمركز بللسمر ألقى الاستاذ الدكتور سعيد بن متعب ال كردم محاضرة بثانوية الملك فهد بتنومة بعنوان ” بناء الشاب لذاته ” تحدث من خلالها عن أهم الامور التي يجب للشاب المسلم أن يهتم بها ويكسبها لذاته، ثم زار الدكتور ال كردم مركز الدفاع المدني بمحافظة تنومة حيث أقام هنالك أيضا محاضرة بعنوان ” العبادة في الإسلام ” وسط حضور من كافة منسوبي مركز الدفاع المدني بالمحافظة .

وعلى هامش تلك المحاضرات التوعوية انطلقت العيادات الصحية بمستشفى بللسمر العام حيث استقبل استشاري الباطنية وعضو هيئة التدريس بكلية الطب الدكتور منصور الصميلي المراجعين بعيادة الباطنية بالمستشفى حيث تم الكشف عن حالتهم والتعامل معها , بلغ عدد المستفيدين في اليوم الاول من هذه العيادة قرابة 25 حالة .

الجدير ذكره أن المدينة الجامعية بالتعاون مع كلية الطب تستعد لتنفيذ عيادة ” أمراض المخ والأعصاب لدى الاطفال ” تحت إشراف الدكتور محمد الحاج العوض الثلاثاء القادم بمستشفى بللسمر العام من الصباح وحتى الثانية عشر ظهرا .

