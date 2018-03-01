بالصور.. بريد الأحساء يكرم 8 متقاعدين

سعيد العجل(صدى):

في امسية من امسيات الوفاء والتقدير نظمت ادارة بريد محافظة الأحساء حفل التكريم السنوي للمتقاعدين برعاية مدير عام بريد المنطقة الشرقية الاستاذ – احمد بن محمد البليهد ورئيس المجلس البلدي بالاحساء الدكتور – احمد بن حمد بوعلي وبحضور جمع من مدراء البريد السابقين ورؤساء ومكاتب البريدية بالمنطقة الشرقية .

بدا الحفل بكلمة ترحيبية لمقدم الحفل بين فيها ان التكريم يستحقة الرجال الاوفياء الذين عملوا بكل همة ونشاط طوال مسيرتهم العملية وكانت لهم بصماتهم الواضحة من خلال ما قدموه من جهد وعمل ومثابرة دائمة حيث انعكس ذلك تقديم خدمة متميزة لمسها المواطنين والمراجعين والمقيمين للبريد السعودي ومع دورات الايام كان لابد لكل فارس منهم ان يترحل وهذا الحفل التكريمي لهم ياتي وفاء وتقديرا وعرفانا بجهودهم المخلصة اسهاماتهم الفاعلة في الخدمات البريدية خلال فترة عملهم .

بعدها بدا الحفل الخطابي بايات من الذكر الحكيم تلاها ثم كلمة المتقاعدين القها الزميل – فهد بن ابراهيم بوطويبة مدير بريد محافظة الاحساء سابقا شكر فيها ادارة البريد السعودي على هذه المبادرة وقال لقد كان لنا جميعا شرف العمل بالبريد السعودي ونتمنى ان نكون قد وفقنا في حمل راية الامانة واداء الرسالة وان نترك بصمة للاجيال التي بعدنا موضحا انه وزملائه كانوا طوال مشوارهم الوظيفي يسعدون لخدمة المراجعين والمقيمين والمواطنين وتسهيل الاجراءات لهم ومساعدتهم في الخدمات البريدية .

القى رئيس المجلس البلدي بالاحساء الدكتور احمد بوعلي ثم كلمة مماثلة للزميل عادل بن سعد الذكرالله مدير مكتب جريدة اليوم بالاحساء

ثم القى مدير بريد محافظة الاحساء الاستاذ – عبدالعزيز بن ابراهيم الذكر الله كلمة في الحفل استعراض من خلالها مسيرة البريد انجاز حتى اصبح البريد السعودي كانت له اسهاماته وبصمته في تطوير اداء وسير العمل مشيدا بما قدمه الزملاء المتقاعدين من جهود مخلصة طوال فترة عملهم ومتمنيا لهم التوفيق .

ثم القى مدير عام بريد المنطقة الشرقية الاستاذ – احمد بن محمد البليهد كلمته بهذه المناسبة .

ثم قصيدة شعرية القها الزميل الشاعر – عبداللطيف بن صالح الوحيمد .

بعدها تم تكريم المتقاعدين بالدروع التذكارية وشهادات الشكر والتقدير بمناسبة احالتهم للتقاعد بعد خدمات دامت اكثر من ثلاثين عاما في القطاع البريدي .

وهم المتقاعدون – فهد بن ابراهيم بوطويبة – علي بن محمد البراهيم – صالح بن عبدالله التريكي – خالد بن عبدالله الرشادة – مشاري بن عبدالعزيز الجغيمان – احمد بن سلمان العبدالرحمن – ابراهيم بن حسين الراشد – علي بن حسين السماعيل .