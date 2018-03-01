خالد بن حمد يشيد بتعاون الجهات الرسمية بالأردن لإبراز بطولة ” بريف “

علي القرني(صدى):

أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة، عن سعادته بالتسهيلات التي قدمتها المملكة الأردنية الشقيقة لاحتضان النسخة العاشرة من بطولة بريف والتي سينظمها اتحاد القتال الشجاع تحت شعار ” نهوض المملكة ” يوم الجمعة الموافق 2 مارس المقبل، بصالة الأمير حمزة الرياضية بمدينة الملك الحسين الرياضية، ستنعكس على إبراز وإنجاح هذا الحدث.

وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالتعاون الكبير من الجهات الرسمية بالأردن، مضيفا سموه أن ذلك دليل واضح على حرص واهتمام الشقيقه الأردن أن تحقق هذه البطولة الأهداف التي رسمناها والتي ستنعكس بصورة واضحة على دعم الجهود الرامية للنهوض برياضة فنون القتال المختلطة ليس فقط على المستوى العربي فحسب وإنما على المستوى الدولي، مشيرا سموه إلى أن الأردن من الدول العربية السباقة التي حرصت على الاهتمام بهذه الرياضة، موضحا سموه أن بطولة BRAVE البحرينية العالمية تسير وفق الخطة التي وضعها سموه لهذه البطولة، من أجل الانتشار الأوسع بين مدن وعواصم الدول في مختلف قارات العالم، لتؤكد حضورها وتواجدها العالمي بين كبرى البطولات في رياضة فنون القتال المختلطة للمحترفين، لتصل للهدف المطلوب وتكون هي للوجهة الاولى لجميع المقاتلين العالميين في المستقبل.

وأشار سموه إلى أن هذه البطولة ستضع بصمتها في العاصمة الأردنية عمّان، مبينا سموه أن هذه النسخة تشهد أكبر مشاركة للمقاتلين الأردنيين بواقع أربع مقاتلين، وهم: جراح السيلاوي، عبدالكريم السلوادي، جلال الدعجة ونوراز عبدزاكه الذين سيملثون الأردن في هذا الحدث، مبينا سموه أن البطولة قد استطاعت أن تجذب هذا العدد من المقاتلين من الأردن وهذا دليل على نجاح أهدافها، معتبرا سموه أن هؤلاء المقاتلين من أبرز المقاتلين على مستوى رياضة فنون القتال المختلطة العربية، والذين يتمتعون بقدرات وإمكانيات قتالية كبيرة ستنعكس بشكل واضح على نجاح البطولة، مضيفا سموه أن الجماهير الأردنية سيكونون على موعد لمتابعة ومشاهدة هؤلاء المقاتلين من قلب الحدث، وهذا ما سيمنح البطولة أجواء خاصة مليئة بالإثارة والتحدي، متمنيا سموه في الوقت ذاته لجميع المقاتلين التوفيق والنجاح في هذه النسخة من البطولة.

المقاتلون في مواجهة الإعلام

شهد يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير بفندق لاند مارك- عمّان، مواجهة من نوع خاص جمعت وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بالمقاتلين المشاركين بالنسخة العاشرة من بطولة القتال الشجاع- بريف. حيث تفاعل المقاتلون مع أسئلة الإعلاميين حول البرامج الإعدادية التي خضعوا لها من أجل الوصول لمرحلة الجاهزية المطلوبة التي تسبق مواجهات هذه البطولة. وقد أطلق المقاتلون تصريحات نارية قبيل انطلاق المنافسات والتي أشعلت لهيب التحدي.

جلسة استعراض وتصوير

شارك جميع المقاتلون المشاركون في النسخة العاشرة من بطولة بريف للقتال الشجاع في جلسة الاستعراض والتصوير التي أعدها فريق العمل التنظيمي من اتحاد القتال الشجاع، وذلك بمقر إقامة المقاتلين بـ ” فندق لاند مارك-عمّان ” ، حيث قام المقاتلون خلال هذه الجلسة باستعراض وحركات قتالية، وتم خلالها أخذ لقطات من الصور الحديثة لهم.

توزيع التجهيزات

وكعادته قام فريق العمل التنظيمي لهذه البطولة بتوزيع التجهيزات على جميع المقاتلين. فقد حرص اتحاد القتال الشجاع على تجهيز المقاتلين بتجهيزات من ماركة GREEN HILL SPORT الشركة الرياضية الرائدة في تجهيزات رياضة فنون القتال المختلطة.

فحص الوزن الرسمي

وسيكون الجميع اليوم ” الخميس ” على موعد مع الإثارة بفحص الوزن الرسمي للمقاتلين، والذي سُيجرى عند الساعة الثامنة والنصف مساء بفندق لاند مارك-عمّان. والذي جرى العادة أن يقام هذا الفحص أمام الجماهير ووسائل الإعلام، والذي دائما ما يشهد مواجهة المقاتلين مع بعضهم البعض والذي يعطي شرارة بدء الانطلاق قبل الدخول لحلبة النزال.

الجماهير على موعد مع 12 نزال ناري

ستكون الجماهير وعشاق ومحبي رياضة فنون القتال المختلطة في مختلف بلدان العالم، على موعد مع متابعة ومشاهدة 12 نزال قوي، سيشهد مشاركة 24 مقاتل من 13 دولة، سيتقاتلون من أجل أن يحقق كل واحد منهم الفوز على الآخر وأن يضع بصمته في هذه النسخة من البطولة. بيد أن هذه البطولة ستشهد نزالا من نوع آخر، يجمع البولندي جاكوب كواليويج والجزائري إلياس بوديغزدام على حزام البطولة بوزن الريشة.

الإذاعة والتلفزيون الأردني يتفاعلان مع الحدث

تفاعل الإذاعة والتلفزيون الأردني مع احتضان المملكة الأردنية الهاشمية لمنافسات النسخة العاشرة لبطولة القتال الشجاع- بريف، حيث سينقل التلفزيون الأردني نزالات البطولة على الهواء مباشرة، كما قامت الإذاعة الأردنية بإذاعة فواصل إعلانية عن البطولة، والذي سيساهم في تشجيع الجماهير الأردنية والمقمين على الحضور للموقع ومتابعة النزالات ومؤازرة المقاتلين الأردنيين في هذه البطولة.

صالة الأمير حمزة تتأهب

تستعد صالة الأمير حمزة بمدينة الملك حسين الرياضية بالعاصمة الأردنية عمّان لاحتضان النسخة العاشر من بطولة BRAVE. وتعد الصالة من أهم مرافق المدينة الرياضية، فهي صالة رياضية نموذجية متعددة الأغراض مجهزة بنظام صوت وإضاءة، وهي بمساحة 13600 متر مربع وتتسع 7500 متفرج، وتتسع المقصورة 56 شخصاً، وتخدم الصالة اتحادات كرة السلة، الاتحاد المدرسي، اتحاد البريدج، اتحاد الرياضة للجميع ومركز الطب الرياضي.