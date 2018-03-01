التحالف اليمني يكشف حصيلة مرعبة للنازحين تحت تهديد الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

أكد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان ” رصد ” ، إن الحوثيين في عدد من المحافظات والمدن اليمنية ، قاموا بإجبار أكثر من 3 ملايين شخصًا على النزوح منذ بدء المعارك عام 2014 .

ومن جانبه ، قال رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين بالتحالف نجيب السعدي ، إن محافظة مأرب تصدرت قائمة المحافظات التي استقبلت عدد كبير من النازحين ، ومن ثم تبعتها عاصمة عدن المؤقتة ، وبعدها تعز والمهرة وشبوة وأبين وحضرموت .

وأشار ” السعدي ” ، إلى أن أعداد النازحين ارتفعت بنسبة 25% عما كان الحال عليه في 2017 الماضي ، وذلك بسبب وقوع الأحداث الأخيرة التي شهدتها صنعاء خلال ديسمبر الماضي ، خاصةً في ظل المعارك التي دارت قرب الحديدة .

وكشف ” رصد ” ، تقريره عن المهاجرين قسريًا من قبل ميليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن ، خلال الندوة التي عُقدت ضمن الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف ، حيث أظهرت البيانات الموثقة من التحالف ، أن الحوثيين تسـببوا فـي التهجير القسري لـ184 أسـرة مـن 8 قـرى ريفية تتبـع عزلة الأشـروح في ثاني عملية تهجير تشهدها مديريـة جبل حبشي ، بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن في العام الماضي .

لفت ” رصد ” ، إلى أن الأسر المهجرة ، بلغت 980 فردًا بينهم حوالي 451 طفلًا و262 امرأة ، تم ترحيلهم تحت تهديد السلام ، ليتركوا خلفهم أغراضهم وممتلكاتهم ، أملًا في النجاة .