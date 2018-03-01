باكستان: اتهام مذيع مشهور بعرقلة قضية الطفلة المغتصبة زينب

إسلام آباد(صدى):

توصل فريق التحقيق المشترك المكلف من قبل المحكمة العليا في لاهور، اليوم الخميس، بالنظر في المزاعم التي ساقها المذيع الباكستاني اللامع، شهيد مسعود خان، عن قاتل زينب، إلى أن تلك الأقوال لا أساس لها من الصحة.

وتسبب مذيع برنامج ” على الهواء مع شهيد مسعود ” على قناة ” نيوز ون ” الناطقة بالأوردو، في تعطيل إجراءات قضية الطفلة زينب أنصاري (7 سنوات)، التي اغتصبت وقتلت بعد خطفها في مدينة القصير بولاية البنجاب في يناير الماضي، وحُكم على قاتلها عمران علي بأربعة أحكام إعدام ‏عن اغتصاب وقتل زينب إلى جانب عدة فتيات صغيرات في نفس المدينة على مدى السنوات الماضية.

وكان في حلقة البرنامج التي أذيعت يوم 25 يناير الماضي، ذكر الإعلامي أن قاتل زينب لديه علاقات مع شخصية نافذة، وأن المجرم عضو بشبكة إجرامية دولية.

‏ورفع فريق التحقيق المشترك تقريره النهائي، ليؤكد أنه لا توجد أدلة على ارتباط القاتل بأي شخص نافذ أو أي وزير فيدرالي في موقع المسؤولية، مؤكداً أن الجاني لا يملك أي علاقات مع أي مافيا دولية.

ويواجه الإعلامي حالياً، بعد صدور تقرير فريق التحقيق، احتمال محاكمته عن اتهامات بإذاعة أخبار كاذبة.