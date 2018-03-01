بالفيديو.. ” عاق ” يطرد أمه من المنزل تلبية لرغبة زوجته
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لسيدة مسنة، تكشف، لأحد الشباب، أنه تم طردها من قبل ابنها وزوجته.
وقالت السيدة، إن ” ابنها طردها تلبية لرغبة زوجته التي طلبت منها الرحيل صراحة، فيما وضع ابنها لها الثياب لتغادر، فيما ظلت تردد ” ما يخالف يمة، ابني هو.. ابني هو ” .
أثار الفيديو، تعاطفًا وغضبًا واسعين عبر هاشتاغ #عاق يطردامه من البيت في موقع التواصل ” تويتر ” ، حيث استنكر ناشطون تصرف الابن مع أمه وسلوكه تجاهها.
فيق ي عمّي فيق الإبن صار يرمي ،
أمّه وهسّه ناطر يبقى لك حبيب ؟
ٓ
ٓ
#عاق_يطرد_امه_من_البيت pic.twitter.com/NPnK5wj4eb
— ناهيّ. (@Kuw150) ١ مارس، ٢٠١٨
عبدالله[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولا قوة الا بالله
يجي له يوم
abdul[ عدد التعليقات: 973 ] نشر منذ 3 ساعات
هل رماها في الشارع ؟ اذا كان ذالك نعم عين العقوق. ولكن لا ندري اذا كان طردها من بيته لتصبح هوم لس في الارصفة والازقة. ربما اخذها الي بيته الثاني او بيتها لكي تكون حرة في سكنها الجديد موفرا لها كل حاجياتها. اطالب الاعلامي الذي روي المقطع ان يعطينا كامل القصة حتي لا نظلم الابن او زوجته عن جهل. والزين اللي يسمع كلام الطرفين ثم يحكم.
ابو خالد[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 3 ساعات
خاب وخسر دين لابد يدفع ثمنه
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2230 ] نشر منذ 2 ساعتين
إلى كل من أنزل دمعة ابويه والله ستكون دمعتهما وبالا عليك في الدنيا قبل الاخره
الزمان الجميل[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اهدنا الى مايحبه الله ويرضاهـ . خاب وخسر من يعق والدية والسبب الحرمة ؟ الحرمة طلقها ويجي غيرها حرمة .. اما امك فلن تستبدل بشي والله لو خيروني بكل مافي الكون مايكفيني في ابتسامه واحده من حلوة البن . ولن يعرف قيمة الأم الى من فقدها . والله بعد وفاة امي ليس لدنيا طعم فقدة الجنتي في الدنيا. اللهم اجعل موطنها الفردوس الأعلى اللهم غسلها بلماء والثلج والبرد ونقها من الخطاياء كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة اللهم اسعدها السعادهـ الأبدية اللهم لاتحرمها رؤية وجهك الكريم . … تكفون كل من يقراء هذا الرسالة لاينساء أمي وابي من الدعاء اللهم ارحمهم وتجاوز عنهم واغفر ذنوبهم يارحم الراحمين .
سعد[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 2 ساعتين
قديمه هذي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43251 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 181 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياويلك من الله , تاكد ان كما تدين تدان , ولاراح تتوفق في حياتك ,,
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3404 ] نشر منذ 2 ساعتين
المقطع منتشر من ايام البلوتوث .. عموماً الله يصبرها وينتقم من عيالها 😕
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2195 ] نشر منذ 1 ساعة
رضا الله من رضا الوالدين
SARAH[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمهاا ويسكنها فسيح جنته وتكون من السبعين الف المبشرين بالجنه
..ااالسحاب💭💭.[ عدد التعليقات: 2648 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله
عقوق الوالدين من العقوبات المعجله في الدنيا
شماااالي[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لايوفقك
الزوجه بدالها عشر زوجات
ولا أمك يا رخمه
أمك جنتك في الدنيا
الريان[ عدد التعليقات: 1444 ] نشر منذ 1 ساعة
مشكلة هذي العجوز غيرانه من الزوجه وصارت تفتعل المشاكل حتى صارت بالشارع
واضح انها كذابه لدفاعها عن ابنها وتهام ازوجه
اذا عرف السبب بطل العجب
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1740 ] نشر منذ 59 دقيقة
راح يفعل به ابناءه ولا بد ..وحق لن يموت حتى يفعلون به ….
عليه ان يرجع ويسترضي امه قبل فوات الاوان ..فان العقوق من الذنوب المعجلة ف الدنيا..
الحين اقدر اقول مابه رجال واحد يسمع كلام زوجته ليطرد امه لاخير فيها من زوجه.
الابهاوي[ عدد التعليقات: 252 ] نشر منذ 48 دقيقة
له يوم
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1089 ] نشر منذ 39 دقيقة
اللهم إنا نسألك عفوك، ولطفك وسترك ورضاك.اللهم آمين.
ابوعمر[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 32 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل عليه
(( ابوفهد )) صقر بن عقاب شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6402 ] نشر منذ 24 دقيقة
۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (24) رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا (25) صدق الله العظيم : سورة الاسراء
(( ابوفهد )) صقر بن عقاب شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6402 ] نشر منذ 19 دقيقة
والله والله ما افرط بحلوة اللبن لو اجلس طول عمري عازب لجل عيون امي بالنسبه للزوجه الباب يفوت جمل بيت أهلها أولى فيها واللي مافي خير لهله مافيه خير لغيرهم