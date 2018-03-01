بالفيديو.. ” عاق ” يطرد أمه من المنزل تلبية لرغبة زوجته

علي القحطاني (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لسيدة مسنة، تكشف، لأحد الشباب، أنه تم طردها من قبل ابنها وزوجته.

وقالت السيدة، إن ” ابنها طردها تلبية لرغبة زوجته التي طلبت منها الرحيل صراحة، فيما وضع ابنها لها الثياب لتغادر، فيما ظلت تردد ” ما يخالف يمة، ابني هو.. ابني هو ” .

أثار الفيديو، تعاطفًا وغضبًا واسعين عبر هاشتاغ #عاق يطردامه من البيت في موقع التواصل ” تويتر ” ، حيث استنكر ناشطون تصرف الابن مع أمه وسلوكه تجاهها.