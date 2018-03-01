بالصور.. اليوم العالمي للدفاع المدني في الروضة الثانية بالهفوف

زهير الغزال(صدى):

نظمت إدارة الروضة الثانية بحي العسيلة بمدينة الهفوف التابعة لمحافظة الاحساء فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار ” الموسسات التعليمية وثقافة السلامة ” والذي يصادف الاول من شهر مارس من كل عام الموافق الثالث عشر من شهر جمادى الاخرة لعام 1439 هجري .

وتضمنت الفعاليات التعريف باهداف اليوم العالمي للدفاع المدني وانواع طفايات الحريق وعمل ركن ابداعي نال استحسان المدعوات بقيادة المعلمتان – فاطمة الشبيب وهاجر الدرويش واحتوى على لوحات جدارية وصور تثقيفية وارشادية ومنشورات وتم توزيع المطويات والمنشورات والكتيبات عن الدفاع المدني على الاطفال.

وشارك الاطفال بتلوين ورسومات عن الدفاع المدني .

ثم القت قائدة الروضة الثانية بالهفوف الاستاذة القديرة – هدى بنت عبدالرحمن العويسي كلمة بهذه المناسبة وضحت فيها ان الدفاع المدني دور واضح وهو من اهم الادوار واشرفها من حيث توفير الامن والسلامة للمواطن والمقيم وان مهامة يتضاعف بتضاعف وتعدد المخاطر المحيطة بالانسان وثروات الامة وممتلكاتها بالاضافة الى النصائح والارشادات للاطفال ومنسوبات الروضة من حيث اللوائح والانظمة التي تحدد شروط وقواعد الامن والسلامة .

وفي الختام شكرت قائدة الروضة ادارة الدفاع المدني بمحافظة الاحساء بقيادة مديرها العقيد – فلاح بن محمد المسردي والرقيب – عبدالرحمن المساعد نتيجة تعاونهم المستمر ووقوفهم الدائم وهم على اتصال وتوفير بعض الاليات والمعدات والادوات وغيرهم

وكذلك جميع منسوبات الروضة وتخص بالشكر الجزيل والعرفان لمنفذات البرنامج .

