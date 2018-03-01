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بالفيديو.. خروج جماهير الشباب والاتحاد من الملعب لشدة الأمطار

بالفيديو.. خروج جماهير الشباب والاتحاد من الملعب لشدة الأمطار
نواف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو للجماهير وهي تخرج من ملعب الملز ، قبل مباراة الشباب والاتحاد ، التي من المقرر أن تُقام اليوم ضمن الجولة الـ23 من بطولة دوري المحترفين .

ويرجع خروج الجماهير من الملعب ، بسبب هطول الأمطار الرعدية الشديدة على المدرجات ، في الوقت الحالي .


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