بالفيديو.. خروج جماهير الشباب والاتحاد من الملعب لشدة الأمطار
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو للجماهير وهي تخرج من ملعب الملز ، قبل مباراة الشباب والاتحاد ، التي من المقرر أن تُقام اليوم ضمن الجولة الـ23 من بطولة دوري المحترفين .
ويرجع خروج الجماهير من الملعب ، بسبب هطول الأمطار الرعدية الشديدة على المدرجات ، في الوقت الحالي .
🔴 بالفيديو .. تساقط الأمطار بغزارة الآن على ملعب الملز .. والجماهير تخرج من المدرجات لشدة المطر بالوقت الحالي#الاتحاد #الشباب pic.twitter.com/GBYOAjwhce
— علاء سعيد (@alaa_saeed88) ١ مارس، ٢٠١٨
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