بالصور.. الكشف عن ” مرسيدس AMG G63 ” موديل 2019 بباقة Night

متابعات(صدى):

رأينا من قبل مرسيدس G-Class in AMG G63 من قبل, وقد رأينا السيارة بباقة Night الاختيارية ولكن ما لم نره هو أن نرى الاثنين معاً في سيارة واحدة, وتأتي السيارة بباقة Night بمصابيح اشارة بلون أسود وكذلك في المرايا الجانبية وحول حامل الاطار الاحتياطي وفي التطعيمات في الصادمين الأمامي والخلفي والعتبات الجانبية والواقي اسفل جسم السيارة.

كما تأتي بنوافذ خلفية مظللة وعجلات 21 و22 بوصة وسيقتصر الانتاج حسب العدد الذي يمكن لمرسيدس أن تبيعه من السيارة. وستأتي السيارة بمحرك V8 سعة 4 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 577 حصان ترسل للعجلات الأربعة عبر ناقل حركة أوتوماتيك من 9 سرعات وبما يكفي لتسارع السيارة من الثبات الي 100 كمساعة في 4.4 ثانية.