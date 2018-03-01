المعارضة القطرية تحذر من فخ الجمعيات الخادعة للمجتمع

طلال الضوي(صدى):

ناشد ائتلاف المعارضة القطرية ، المنظمات العربية والأجنبية المعنية بنشر التعليم والثقافة ، بعدم الوقوع في فخ الجمعيات والمؤسسات التابعة للنظام القطري ، والتي تدعي المساهمة في تحقيق أهداف تنمية المجتمع .

وذكر ائتلاف المعارضة ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أبرز هذه المؤسسات القطرية الخادعة ، قائلًا ” من هذه المؤسسات:التعليم فوق الجميع ورئيستها موزة المسند. وقد قامت بعملية خداع جديدة لمنظمة الاونيسكو تحت شعار انها تريد المساعدة في تعليم الاطفال في الشرق الاوسط وآسيا ” .

وتابع قائلًا ” بعض الذين اطلعوا عن كثب على عمل هذا الكيان المنافق في دول فقيرة استغل اوضاع شعوبها، قالوا إن الاسم الذي يجب ان يطلق على المؤسسة هو: العنصرية فوق الجميع ” .

وأوضح ائتلاف المعارضة القطرية ، إنه قد تم تسجيل العديد من الانتهاكات خلال هذه الجمعية ، لأبسط قواعد العمل الخيري والتثقيفي ، قائلًا ” لقد تم تسجيل عشرات الانتهاكات لأبسط قواعد العمل الخيري والتثقيفي, فالعاملين بهذه المؤسسة ينشرون افكارا ورسائل مبطنة تحرض على شخصيات ودول ومجتمعات يرى فيها النظام القطري انها تقف في وجه نشره للتطرف والارهاب ” .

واستطرد قائلًا ” إن إستغلال تعليم الاطفال والعمل التطوعي والاهلي من قبل هذه المؤسسة ورئيستها بهدف نشر العدائية بين المراهقين يعد خرقا فاضحا لكافة الشرائع الانسانية وخاصة المادة رقم 3 من اتفاقية حقوق الطفل العالمية ” .