بالصور.. أستون مارتن تقتحم جنيف بسياراتها العادية والسباقية

جنيف(صدى):

ينتظر أن تتصدر أستون مارتن فانتاج قائمة سيارات الشركة في معرض جنيف للسيارات وهي السيارة التي جاء الكشف عنها في نوفمبر الماضي, ليكون جنيف أول معرض سيارات تظهر خلاله وتعتمد السيارة على نسخة معدلة من قاعدة البناء لموديل DB11 وتعتمد على منظومة دفع AMG .

ويمكن للسيارة التسارع من الثبات الى 100 كم ساعة في 3.6 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 313 كم في الساعة عبر المحرك V8 سعة 4 لتر بقوة 503 حصان وعزم دوران 685 نيوتن متر. ويتصل بالمحرك ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات كما سيعرض ناقل حركة يدوي ولكن بصورة اختيارية.

كما ستقدم النسخ المشتقة من DB11 في جنيف في صورة كوبيه وفولانتي ويمكن شراء النسخة المكشوفة بسعر 216.495 ألف دولار والكوبيه بسعر 17.500 ألف جنيه. كما ستعرض فانتاج GTE في جنيف كذلك وهي سيارة مجهزة لسباقات بطولة العالم للتحمل WEC والسيارة السباقية في آخر مراحل التطوير وستظهر بصورة سباقية لأول مرة في مايو المقبل في أحد السباقات كما ستشارك في سباق 24 ساعة لومان في يونيو.

وزودت السيارة بحلة سباقات رسمية خارجية من ريد بول راسينج F1 وستشارك في أول بطولة تحمل تابعة لـ FIA في ملبورن في 25 مارس المقبل.