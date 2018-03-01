نقل الباحة تغرم منشأت مخالفة بأكثر من نصف مليون ريال

علي العنزي(صدى):

وجه مدير عام فرع النقل بالباحة المهندس المالكي, أصحاب الشاحنات بضرورة التعاون والالتزام بالأوزان المصرح بها للنقل، لاسيما وأن الأوزان الزائدة تعمل على تهالك البنية التحتية وتقليل العمر الافتراضي للطرق، ما يشكل خطرًا على مستخدمي الطرق.

جاء ذلك عقب تنفيذ فرع المنطقة خلال الأسابيع الماضية عددًا من الجولات التفتيشية على شركات النقل العام ومكاتب التأجير وضبط مخالفات نظام حماية المرافق العامة لدور الموازين.

وأوضح ” المالكي ” ، أن الفرع سعى خلال فترة الثلاثة الأسابيع الماضية إلى ضبط كثير من المخالفين للموازين والنقل العام، وأيضًا الشركات الخدمية المخالفة لنظام حماية المرافق العامة والتي شملت حملات التفتيش.

وأشار مدير عام فرع النقل بالباحة، إلى أن الحملات التفتيشية أسفرت عن رصد عدد من المخالفات التي تنوعت بين ممارسة النشاط في مكاتب تأجير السيارات دون الحصول على ترخيص أو بعد انتهائه، وعدم التقيد بالتعليمات، إضافة إلى عدم وجود كارت تشغيل أو انتهاء صلاحيته.

وتابع ” المالكي ” ، أن المخالفات التي تم ضبطها شملت ضبط مبلغ 259800 ريال ما بين مخالفة عدم حمل كارت أو انتهائها للشاحنات، بالإضافة إلى زيادة للأوزان، وفي نشاط تأجير السيارات، ونشاط نقل وترحيل البضائع تم ضبط 24.000 مخالفة نقل عام، وبلغت مخالفات الصيانة على الشركات الخدمية 265.000 ألف ريال ليصبح مجموع المخالفات 548.800 ريال.

وأهاب ” المالكي “، بجميع مستخدمي أنشطة النقل التعاون في تطبيق الأنظمة بالإبلاغ عن الشركات العاملة في نشاط النقل التي لا تلتزم بالشروط التي وضعتها الوزارة، أو أي مخالفات أخرى؛ من خلال الاتصال بالهاتف المجاني للوزارة 938.