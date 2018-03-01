بالصور.. الكلية التقنية للبنات بمكة تشارك فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

نايف السالم(صدى):

بدأت الكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة اليوم الخميس، مشاركتها بفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني المقام بالمجمع التجاري في مكة مول، تحت شعار (المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة).

وتشمل مشاركة الكلية على عدد من الفعاليات الإرشادية التوعوية داخل معامل التجميل ومعايير السلامة في اختيار واستخدام مستحضرات التزيين النسائي، وأهم طرق وأساليب السلامة لاستخدام أجهزة الحاسب الآلي بما لا يؤثر على الصحة الجسدية

من جانبها أكدت عميدة الكلية الأستاذة طيبة سليمان موسى، أن مثل هذه المشاركات تندرج تحت دور المشاركة المجتمعية المهمة لتحقيق التكامل المطلوب بين القطاعات الحكومية والأهلية للعمل على نشر ثقافة السلامة بالمنشآت التعليمية بشكل خاص والمجتمع بشكل عام .