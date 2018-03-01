” إيفاب ” تقرر استخدام التكنولوجيا الحديثة في مونديال روسيا 2018

ماجد محمد(صدى):

سيطلق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” إيفاب ” قرار مصيري حول استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا بعد غدًا السبت في العاصمة السويسرية زيورخ.

ويأتي اجتماع ” إيفاب ” في الوقت الذي تشير فيه كل الدلائل إلى أن الاستعانة بالمقاطع المصورة ” فيديو ” المساعدة للحكام سيتم إقرارها دون شك، بيد أن هذا لن يكون المفاجأة الوحيدة التي تنتظر الكرة العالمية في المونديال.

ويذكر أن ممثلو المنتخبات الـ32 المشاركة في المونديال اجتمعوا قبل يومين، في مدينة سوتشي الروسية من أجل التعرف على أحدث المستجدات التي ستشهدها النسخة 21 من المونديال، والتي يتعلق أغلبها بالتكنولوجيا الحديثة.

ومن أمثلة المستجدات التي سيشهدها المونديال المقبل في مجال التكنولوجيا، سيسمح الاتحاد الدولي لكرة القد ” فيفا ” لطبيب واحد من كل فريق متابعة المباريات أمام إحدى الشاشات والتواصل مع الطبيب المتواجد على مقاعد البدلاء داخل الملعب.

ويهدف هذا الإجراء إلى أن يكون هناك خبير طبي يقوم بالتبليغ عن الإصابات الخطيرة التي لا تظهر للعيان من داخل الملعب.